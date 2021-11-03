Беглов согласился выделить 3 млрд на фонд капремонта из казны

Губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2022 год предложил выделить 3 млрд рублей на софинансирование фонда капитального ремонта, сообщили в Смольном.

Ранее, в ходе августовских "нулевых чтений" проекта, представители жилищного комитета заявили, что в случае выделения этой суммы взносы с населения можно будет не повышать. По словам первого заместителя председателя жилкома Романа Канивцова, годовой бюджет фонда капремонта составляет 18 млрд, при этом с народа удается собрать 15 млрд.

Позже представители Смольного уклонялись от прямых ответов на вопросы депутатов ЗакСа о возможности добавить 3 млрд рублей из городской казны. В руководстве комитета финансов говорили, что решение о возможном поднятии взносов на капремонт будет принято до 1 декабря.

Напомним, поправки ко второму чтению бюджета Петербурга принимают до 8 ноября.