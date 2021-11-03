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Новости 3 ноября, 18:57

СК возбудил уголовное дело после крушения самолета Ан-12 под Иркутском

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело после крушения самолета Ан-12 под Иркутском

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения самолета Ан-12 в Иркутской области, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Сообщается, что самолет разбился при заходе на второй круг в районе Иркутска. Грузовой рейс летел маршрутом "Кепервеем - Якутск - Иркутск". Глава СК Александр Бастрыкин поручил криминалистам центрального аппарата отправиться на место крушения.

Самолет Ан-12, принадлежащий авиакомпании "Гродно", выполнял грузовой рейс из Якутска в Иркутск. Он пропал с радаров, когда заходил на второй круг при посадке. При падении самолет загорелся. На борту находилось семь человек, все они погибли.

фото: sledcom.ru


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