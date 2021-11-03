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Новости 3 ноября, 19:11

В Совете муфтиев сочли число мечетей в Москве недостаточным даже для местных мусульман

фото ЗакС политика В Совете муфтиев сочли число мечетей в Москве недостаточным даже для местных мусульман

Замглавы Совета муфтиев России Рушан Аббясов посетовал на нехватку культовых сооружений для мусульман в российской столице и неготовность чиновников даже к изменению ситуации.

"Мы предлагали возводить их в округах, чтобы разгрузить центр города, а существующих не хватает даже для нужд местных мусульман, не говоря о мигрантах. Ведь наши открыты для всех. Мигрант – это в первую очередь человек, творение Божие", - отметил он в беседе с РИА "Новости".

Между тем, вспоминает священнослужитель, ситуация с мечетями стала критической еще при мэре Юрии Лужкове в начале 2000-х годов, причем тогда мэрия старалась идти на контакт, обсуждая те или иные адреса для строительства новых объектов. Впрочем, в лучшем случае конструктивные соображения чиновников с тех пор остались разве что на бумаге, считает муфтий.

"А когда в столице существенно увеличилось количество трудовых мигрантов, а они в основном мусульмане, ситуация стала совсем тяжелой. Достаточно прийти в пятницу к Московской соборной мечети, где 1 января, несмотря на пандемию и отток мигрантов, на улице около мечети собралось 40 тысяч человек", - заметил герой интервью.


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