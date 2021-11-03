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Новости 3 ноября, 19:40

В России продолжают дорожать овощи, яйца и гречка

фото ЗакС политика В России продолжают дорожать овощи, яйца и гречка

Росстат выпустил очередной еженедельный документ, отражающий ситуацию с потребительскими ценами на розничном рынке. За прошедшую неделю в магазинах сильнее всего подорожали огурцы (+9,66%), помидоры (+5,27%), яйца (1,82%), картошка (+1,42%) и гречка (+1,34%). Менее стремительно продолжает расти в цене уже не первую неделю мясо: курица (+0,57%) и говядина (+0,35%).

В свою очередь, подешевели только такие категории продовольствия, как лук (-0,63%), яблоки (-0,49%), сычужные сыры (-0,35%), морковь (-0,33%) и черный чай (-0,01%).

Из сопутствующих товаров наиболее заметно менялась средняя розничная цена на сухие корма для животных (+0,87%) и хозяйственное мыло (+0,78%). Примечательно, что на целых 6,5% за неделю подешевела средняя поездка на отдых в Турцию.

Тем временем в свежем отчете от Минэкономразвития указывается, что инфляция в годовом выражении составила 8,13%, что на 0,16% больше, чем неделей ранее.


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