Юрий Дудь обжаловал свой штраф по делу о пропаганде наркотиков

Популярный видеоблогер и интервьюер Юрий Дудь, нынешней осенью оштрафованный на 100 тысяч рублей, подал апелляцию на решение суда по его административному делу о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Зюзинского суда Москвы.

Заявителем по делу Дудя стала Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной, которая приходится дочерью сенатору Елене Мизулиной. Суд, согласившийся с истцом, счел, что в двух интервью Дудя (с рэперами Моргенштерном и Ивангаем), где собеседники обсуждают собственный опыт употребления психоактивных веществ, содержится пропаганда наркотиков.

Примечательно, что перед тем как приступить к рассмотрению протокола, суд летом нынешнего года возвращал протокол на Дудя в полицию: вероятнее всего, его некорректно оформили.

фото: вДудь / YouTube (скриншот)