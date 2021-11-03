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Новости 3 ноября, 21:35

На "сторис" для комитета по молодежной политике потратят до 2,3 млн рублей

фото ЗакС политика На "сторис" для комитета по молодежной политике потратят до 2,3 млн рублей

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 3 ноября разместил на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на съемку видеороликов о работе с молодежью. Общий хронометраж видео составит 15,5 минуты. На контент готовы потратить до 2,3 млн рублей

Всего комитету потребуется три видеофильма длительностью по три минуты и 50 вертикальных роликов по 15 секунд каждый. Допускается съемка только с профессиональной техникой, а озвучку поручат дикторам. Среднюю стоимость 15-секундного ролика оценили в 37 тысяч рублей, трехминутный "видеофильм" - 150 тысяч рублей. 

В списке тем для видео более 20 пунктов: патриотическое воспитание, национальные проекты, борьба с наркоманией и асоциальными явлениями, а также противодействие коррупции среди молодежи и другие сферы деятельности комитета. 

Вся коммуникация с заказчиком должна проходить в мессенджерах, говорится в техзадании закупки. Причем исполнитель обязуется быть готовым к переговорам 24 часа в сутки семь дней в неделю. В мессенджерах поставщику также придется отправлять сценарии на согласование и готовый материал. Получить видеоконтент планируют не позднее середины декабря 2021 года. Заявки принимаются до 11 ноября.

Константин Леньков / фото: pixabay


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