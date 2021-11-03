Губернаторская поправка: метро, капремонт, экономическая зона

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Комитет финансов вечером 3 ноября опубликовал поправку губернатора Александра Беглова к проекту бюджета Петербурга на 2022 год. Увеличиваются расходы на покупку медоборудования, перераспределяются приоритеты в метростроении, появляется субсидия Фонду капитального ремонта.

Глава города предложил увеличить и доходную и расходную части городской казны. Вторую - существеннее. Дефицит в итоге вырастет почти вдвое: с 43,8 до 80,7 млрд рублей.

Прогнозируемые доходы в новой редакции составляют 890,7 млрд рублей. Рост доходной части на 16,4 млрд производится в связи с с уточнением прогноза на 2021 год, объяснили в Смольном. 13,7 млрд рублей из этой суммы - ожидаемые поступления за счет налога на прибыль организаций и НДФЛ. 2,2 млрд - субсидии из федеральной казны. Расходы увеличивают на 53,4 млрд.

Метро: добавим, но не сейчас

Дополнительное финансирование развития метрополитена в 2022 году касается, главным образом, уже построенных объектов. Так, 1,34 млрд и 1,3 млрд рублей планируется направить на готовые станции "Зенит", "Беговая", "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Их в Петербурге сдали последними в 2018-2019 годах. Уже после ввода в эксплуатацию на некоторые из них нередко жаловались из-за протечек и прочих недоделок.

В отличие от проекта бюджета, принятого в первом чтении, в поправке появились расходы на участок Красносельско-Калининской линии от "Казаковской" (старое название - "Юго-Запад") до "Сосновой поляны". Это пять станций: "Казаковская", "Брестская", "Улица доблести", "Петергофское шоссе" и "Сосновая поляна". В 2022 году на участок готовы выделить 800 млн рублей. В два последующих года - 3,3 и 5 млрд рублей.

На ремонтные работы на станции "Чернышевская" в 2022 году хотят направить 600 млн, а в 2023-м - 1,55 млрд рублей. Планируется реконструировать вестибюль, полностью заменить эскалаторы и частично - конструкции наклонного хода.

В то же время выделение средств на строительство некоторых новых станций в 2022 году поправкой предлагается сократить. Например, на станции "Театральная" и "Горный институт" ("Большой проспект") Беглов решил выделить на 750 млн рублей меньше. Согласно принятой редакции бюджета, на них заложены 7,2 млрд. При этом появилась строка расходов на финансирование строительства вестибюля станции "Театральная". Правда, в 2022 году на эту цель определены только 10 тысяч рублей. В 2023-м планируют выделить 910 млн, а в 2024-м - 4,6 млрд.

На полмиллиарда в 2022 году уменьшается финансирование работ по станции "Шуваловский проспект". В принятом за основу варианте проекта на нее отвели 976,5 млн рублей. 770 млн забирают у участка Красносельско-Калининской линии от "Путиловской" до "Каретной". Таким образом, в 2022 году ему готовятся выделить только 30 млн рублей. Но в каждый из двух последующих Беглов планирует добавить более 3 млрд.

117 млн предложено забрать у станции "Зоопарк", а 180 млн - у "Кудрово". На возведение электродепо "Правобережное", которое будут строить и сдавать вместе с кудровской станцией, в 2022 году хотят выделить аж 10 тысяч рублей. На 2023 год расходы запланированы в объеме 370 млн, а на 2024-й - 1,85 млрд рублей.

В планах городского правительства, согласно поправке Беглова, существенно увеличить расходы на подземку в 2023-2024 годах. В своем пресс-релизе на тему губернаторской поправки Смольный написал о деньгах на метро витиевато, рассказав сразу о трехлетнем периоде:

"Адресная инвестиционная программа, после внесенной поправки, за три года вырастет на 68 миллиардов рублей. В том числе дополнительно 45,4 миллиарда рублей будут направлены на строительство метро. В совокупности с вкладами других участников в уставный капитал АО "Метрострой Северной столицы" расходы на строительство городской подземки в ближайшие три года составят 150 миллиардов рублей".

Без взносов на капремонт?

Еще в августе, в ходе "нулевых чтений" бюджета, первый заместитель главы жилищного комитета Роман Канивцов, отвечая на вопросы депутатов, сообщил, что Жилкому необходимы дополнительные 3 млрд рублей, чтобы не поднимать для населения плату за капремонт. В принятом за основу проекте городской казны эта сумма предусмотрена не была. За это проект критиковали оппозиционные депутаты, обещавшие подготовить собственные поправки на тему капремонта. "Яблоко", например, предложило изъять эти 3 млрд за счет софинансирования строительства "СКА Арены".

Масла в огонь недовольства парламентариев подливало молчание Смольного. Чиновники финансового блока утверждали, что решение поднимать или не поднимать взносы на капитальный ремонт будет принято к 1 декабря. А вице-губернатор Анатолий Повелий, встречаясь с депутатами ЗакСа перед тем как вступить в должность, заявил, что город идет "к той схеме, когда собственник будет содержать свое жилье". Правда, тут же добавил, что переходить к этой схеме надо "мягко и бархатно", а не так как на Украине.

Губернатор Беглов все же предусмотрел ко второму чтению субсидию для Фонда капитального ремонта. В размере 3 млрд рублей, как и просил Жилком. Однако официальных заявлений о том, что взносы с граждан повышаться не будут, пока сделано не было.

Другие расходы

Сразу 5,6 млрд рублей в 2022 году планируется выделить на развитие особой экономической зоны "Санкт-Петербург". В последующие два года - еще 1,6 млрд. Более 452 млн рублей должен получить научно-образовательный и инновационный центр "ИТМО Хайпарк". Более чем на 6 млрд увеличиваются расходы по линии комитета по здравоохранению. Основная часть этой суммы пойдет на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения, как готовящихся к вводу в эксплуатацию, так и уже действующих.

5,3 млрд рублей планируется выделить в качестве субсидии на увеличение уставного фонда ГУП "Горэлектротранс", а 2 млрд - уставного фонда ГУП "Петербургский метрополитен". На 500 млн увеличат расходы на ремонт трамвайных путей.

Более 2,5 млрд добавят комитету по информатизации и связи на закупку средств автоматизации и программного обеспечения. Это больше, чем надбавка всему комитету по культуре. На оснащение и ремонт оснащение школьных стадионов направят 1,1 млрд рублей. В последующие два года - еще порядка 800 млн.

1 млрд рублей губернатор добавил "Городскому агентство по телевидению и радиовещанию" (учредитель телеканала "Санкт-Петербург") на реализацию госпрограммы "Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге". Дополнительные 232,1 млн выделили на оформление города к праздникам.

На 850 млн рублей увеличен объем субсидий федеральному бюджету "на софинансирование расходных обязательств Российской Федерации по материально-техническому обеспечению полиции".

Незначительно, но увеличиваются расходы на содержание отдельных органов исполнительной власти. Бюджетному автотранспортному учреждению "Смольнинское", которое отвечает за служебные транспорт для чиновников и депутатов, добавили 33,8 млн рублей. На закупки Законодательного собрания - 104,8 млн. Еще на 12 млн увеличили субсидию для столовой Мариинского дворца.

Сергей Еремеев