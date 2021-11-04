Беглов в День народного единства пожелал скорее достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем народного единства.

Беглов заявил, что "прочной основой свободы, независимости и могущества России" являются "любовь к родной земле и готовность ставить превыше всего интересы Отечества". Он также упомянул, что по итогам выборов "Петербург, как и вся страна, уверенно поддержал президента" Владимира Путина.

"Мы с вами унаследовали от предков очень важную способность: смыкать ряды в трудный час, встречать опасность плечом к плечу. Сегодня необходимо использовать эти качества для противостояния пандемии, скорейшего достижения городом коллективного иммунитета", - сказал Беглов в видеообращении.

Беглов пожелал петербуржцам здоровья, благополучия, мира, добра и единения.