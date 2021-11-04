ПЕН-клуб призвал власти Центрального района отказаться от иска об уничтожении граффити с Хармсом

Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб и ПЕН-Москва обратились к администрации Центрального района Петербурга с призывом отозвать иск об уничтожении граффити с Даниилом Хармсом на доме на улица Маяковского, сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский.

В разговоре с ЗАКС.Ру Вишневский уточнил, что заявители ожидают, что решение Дзержинского суда будет обжаловано после получения мотивировочной части. ПЕН-клуб призывает власти отказаться от иска во второй инстанции.

Писатели указали, что портрет Хармса стал одним из знаковых мест Центрального района, и посмотреть на него приходят как петербуржцы, так и туристы.

"Стихи Хармса учат наизусть дети и цитируют литературоведы, так неужели власти района вместо того, чтобы сохранить этот тонкий и ироничный портрет поэта, уничтожат народную память?", - задались вопросом авторы обращения.

Они призвали чиновников отозвать исковое заявление, сохранив граффити. Также авторы письма напомнили, что в Петербурге нет ни одного музея Хармса, и дали понять, что готовы содействовать в его создании.

Свое обращение направил властям Центрального района и Вишневский. Ранее он обратился к губернатору Александру Беглову с призывом защитить портрет Хармса.

В конце октября суд по иску районной администрации обязал коммунальщиков закрасить граффити.

Портрет Хармса на фасаде дома появился в 2016 году. Эту работу поддержали собственники дома, в котором жил писатель. Однако граффити не было согласовано с властями из-за недоговоренности между собственниками: бывший глава Центрального района Максим Мейксин утверждал, якобы они так и не смогли провести собрание жильцов.

В защиту новой городской достопримечательности высказывались бывший губернатор Георгий Полтавченко и нынешний вице-губернатор Борис Пиотровский. Беглов в ответе Вишневскому говорил, что в Смольном понимают значимость фигуры Хармса, и районная администрация готова заключить в суде мировое соглашение.