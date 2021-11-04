"У всех стоит цель – сломать человека": Экс-зэки ИК-2 Покрова, где сидит Навальный, рассказали об издевательствах над ним

Бывшие сидельцы покровской исправительной колонии № 2, где отбывает срок политик Алексей Навальный, поведали о мытарствах, через которые он вынужден проходить: все издевательства, по их словам, санкционированы руководством спецучреждения. Интервью с экс-заключёнными выпустил "Дождь"*.

Так, побывавший в ИК-2 осуждённый Нариман Османов сообщил, что к Навальному в отряд специально подселили "бесхребетных людей", которые беспрекословно выполняют все указания администрации колонии. Всем запретили общаться с оппозиционером. "Ему сделали полную изоляцию. И мы, естественно, страдали вместе с ним", - поделился Османов.

Он рассказал также, что когда Навальный голодал, завхозы приносили в отряд колбасу и жарили её: делалось это специально, чтобы "подразнить" Навального. После этого к нему подселили зэка с открытой формой туберкулёза.

Впоследствии политик, напомним, попал в больницу. В его отсутствие зэкам продемонстрировали "документальный" фильм, в котором сообщалось, что оппозиционер якобы является человеком с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Эту лекцию прогоняют по всему учреждению. Там суть в том, что он [Навальный] нетрадиционной ориентации. [В фильме] он с кем-то здоровается, а потом показывают секс-сцены мужиков. То, что это [якобы] его соратники. <…> Глаза закрыты, два мужика на кровати", - вспоминает Османов.

То, что киноленту с подобным содержанием заключённым действительно показывали, подтверждает и другой быший сиделец ИК-2 Евгений Бурак.

"[В фильме показывали] как там Навальный с каким-то геем фотографировался в обнимку. Потом показывали фотографии этого пацана-гея, неприемлемые", - отметил Бурак.

После того, как оппозиционера выписали из тюремной больницы, продолжают вспоминать арестанты, ему постоянно мешали спать, причем не только администрация с ночными проверками, но и "неспокойные" соседи, которым было велено издавать при Навальном разнообразные физиологические звуки.

"Он [Навальный] даже ногой [ударил], говорит, вы чё, офигели вообще. <…> Всю ночь кто-то возле тебя отрыгивает, плюёт, чтобы ты не заснул. Это происходило практически каждый день. Специально ему это сделали после больницы, чтобы он уже остепенился. <…> Кто им не преклоняется, у них у всех такая цель стоит – сломать человека", - указывает Османов.

Также он вспомнил, что, когда Навальный уходил на встречу с адвокатам, в отряд приходили представители администрации, перед которым по очереди отчитывались все заключённые, рассказывавшие, как они себя вели с политиком.

"Что скажут сделать, то и сделают. Даже добро было нассать на него. Подойти просто и обоссать его. <…> И провоцируют на то, чтобы он ударил кого-нибудь из них", - утверждает один из участников репортажа.

Все опрошенные зэки единогласно подтвердили, что ни на какие провокации Навальный не поддавался и однажды даже сказал следующее: "Придёт время, вы будете в окно убегать".

Напомним, в начале февраля текущего года Симоновский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный. Службу не устроило, что Навальный, проходя лечение и реабилитацию в Германии после отравления в августе 2020 года, не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок.

*"Дождь" внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов