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Новости 15:09

В Москве силовики готовятся к несогласованному "Русскому маршу": перекрыта Красная площадь, есть задержания

фото ЗакС политика В Москве силовики готовятся к несогласованному "Русскому маршу": перекрыта Красная площадь, есть задержания

В Москве сотрудники правоохранительных органов подготавливаются к несанкционированному "Русскому маршу": перекрыта Красная площадь, в центре города дежурят автозаки, выходы из станций метро патрулируют силовики, информируют "Дождь"*, РБК и "Avtozak LIVE".

У стен Кремля ограждениями заблокировали доступ к Воскресенским воротам и Кремлевскому проезду. Автозаки припаркованы также на Пушкинской площади и у Курского вокзала.

Скопления полиции наблюдаются также в Люблине, где марш проходил в предыдущие годы. Облачённые в полное обмундирование силовики курсируют по вагонам метро на кольцевой линии, передает телеграм-канал ЧТД.

Фотограф РИА "Новости" Павел Бедняков сообщал у себя в Twitter, что на Пушкинской площади задерживали фотографов РБК, "Известий" и Associated Press, однако позднее всех отпустили.

"ОВД-Инфо"** уведомляет о задержании пикетчиков, вышедших с плакатами в поддержку Алексея Навального.

SOTA пишет, что в метро задержаны несколько участников ещё не начавшегося мероприятия.

ЧТД уточняет, что число задержанных выросло до 12 человек.

В 2021 году мэрия Москвы отказалась согласовывать "Русский марш", который националисты ежегодно проводят начиная с 2009-го в День народного единства 4 ноября. Прокуратура и МВД предупреждали об административной и уголовной ответственности за участие в акции.

*"Дождь" внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

**Минюст внес правозащитный проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов


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