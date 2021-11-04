Появившиеся за два месяца до праздников новогодние ели удивили петербуржцев

За почти два месяца до наступления Нового года в Петербурге начали устанавливать первые праздничные ели: их горожане сфотографировали в Приморском районе.

Так, искусственное дерево в форме конуса появилось у гипермаркета "О'Кей" на Богатырском проспекте, 13, делится "Деловой Петербург". Аналогичную ель установили на Богатырском, 42.

В локальном паблике местные обитатели выражают удивление столь раннему украшению района: некоторые горожане радуются появлению "деревьев", другие высказываются критично, указывая, что за время до праздников они могут как минимум приесться.

Напомним, не так давно Смольный представил обновлённый брендбук городских украшений к Новому году. В брендбуке прописана общая концепция новогоднего оформления, возможные формы наружного украшения, варианты цветовых решений и применения растений, предложены рекомендации по декорированию балконов и витрин, ярмарок и новогодних лавок. Авторы концепции совместили символизм европейского Рождества со стилем Российской империи периода правления Петра I, которые отсылают к первым дворцам Петербурга и ангелу на шпиле Петропавловской крепости.