В Поморье задержали защитника Шиеса, звавшего людей записать видеообращение к Путину

Активиста из Архангельской области Сергея Илохина, который в социальных сетях призвал неравнодушных граждан собраться для записи видеообращения к президенту, задержали в Северодвинске, сообщает "ОВД-Инфо"* со ссылкой на юриста Оксану Владыку.

Записать ролик Илохин планировал в День народного единства 4 ноября. В первый раз его задержали накануне, оформив протокол по "митинговой" статье 20.2 КоАП, и отпустили, поскольку суд счел документ некорректно составленным. Спустя сутки мужчину задержали повторно и оставили в отделе полиции на ночь.

Активист известен своим участием в акциях 2018-2019 годов против строительства мусорного полигона на станции Шиес, в результате которых гражданскому обществу удалось добиться своего.

*Минюст внес проект в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов