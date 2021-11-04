В Петербурге задержали пикетчиков, недовольных наличием политзэков и закона об иноагентах

Петербургские полицейские прервали одиночные пикеты на Сенатской площади, задержав двух молодых людей с плакатами, передает Telegram-канал ПЬЯTNIЦА.

Активисты выступали с требованиями освободить политзаключенных и отменить законодательство об иностранных агентах. Их увезли в отдел полиции № 1. По информации проекта "ОВД-Инфо"*, задержанных зовут Вадим Иванов и Игорь Заколюкин.

Отметим, что в День народного единства 4 ноября массовые задержания состоялись и в Москве: таким образом силовики предотвратили проведение традиционной для этого дня календаря акции "Русский марш".

*Минюст внес проект в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

фото: ПЬЯTNIЦА / Telegram