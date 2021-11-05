Правительство решило продлить лотерею среди привитых от коронавируса до конца года

Правительство России продлило розыгрыш призов среди привитых от коронавируса до конца 2021 года, сообщили в кабмине.

До 31 декабря пройдут еще два тиража лотереи. Победители, которых определят случайным образом среди вакцинированных, получат по 100 тысяч рублей.

Кабмин решил провести лотерею с 1 сентября по 1 декабря в августе. Информация о выигрышах будет доступна в аккаунте на портале госуслуг. Организаторы обещают, что выплаты поступят на счета победителей в течение полугода с даты проведения лотереи.