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Новости 12:52

Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа

фото ЗакС политика Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отменил решение, по которому российские власти должны были выплать более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, передает "Коммерсантъ".

Дело вернули на рассмотрение апелляционного суда Амстердама.

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов в 2014 году (сумма долга уже превышает 57 млрд долларов). Решение было принято на основании договора к Энергетической хартии: он временно применялся с 1994 года, но не был ратифицирован.

В 2012 году Конституционный суд в постановлении разрешил российским властям временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения. В 2020-м суд опубликовал разъяснение, в котором фактически признал неконституционным рассмотрение спора в Гааге по делу ЮКОСа.


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