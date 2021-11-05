ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:28

Ученики Петербурга вернутся к занятиям в школах с 8 ноября

фото ЗакС политика Ученики Петербурга вернутся к занятиям в школах с 8 ноября

Школьники Петербурга с 8 ноября выйдут с каникул и вернутся к очным занятиям, сообщила в "ВКонтакте" вице-губернатор Ирина Потехина.

"Школа по-прежнему остается самым безопасным и надежным местом. Поэтому с понедельника учимся очно", — написала она.

По словам Потехиной, в 2020 году вторая четверть оказалась самой сложной. Тогда на пике заболеваемости на дистанционное обучение ушли более 570 классов: это 0,3% из 20 тысяч. Потехина сообщила, что сейчас более 80% педагогов или вакцинированы от коронавируса, или сохраняют антитела после болезни.

С 30 октября по 7 ноября в России объявлен режим нерабочих дней из-за роста заболеваемости коронавирусом. Некоторые регионы объявили о продлении этого режима, некоторые от этого отказываются. Например, Ленобласть уже решила не продлевать нерабочие дни.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости5 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама