Ученики Петербурга вернутся к занятиям в школах с 8 ноября

Школьники Петербурга с 8 ноября выйдут с каникул и вернутся к очным занятиям, сообщила в "ВКонтакте" вице-губернатор Ирина Потехина.

"Школа по-прежнему остается самым безопасным и надежным местом. Поэтому с понедельника учимся очно", — написала она.

По словам Потехиной, в 2020 году вторая четверть оказалась самой сложной. Тогда на пике заболеваемости на дистанционное обучение ушли более 570 классов: это 0,3% из 20 тысяч. Потехина сообщила, что сейчас более 80% педагогов или вакцинированы от коронавируса, или сохраняют антитела после болезни.

С 30 октября по 7 ноября в России объявлен режим нерабочих дней из-за роста заболеваемости коронавирусом. Некоторые регионы объявили о продлении этого режима, некоторые от этого отказываются. Например, Ленобласть уже решила не продлевать нерабочие дни.