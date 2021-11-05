Число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге снизилось на фоне праздников

В Петербурге за последние сутки госпитализировали 454 человек, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного. Ранее это число превышало 500 за день.

По данным Смольного, в больницах на лечении остаются 7 959 человек с COVID-19 и пневмониями, из них 742 в реанимации. 373 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в городе развернуто 9 488 инфекционных коек.

39 909 человек лечатся от коронавируса на дому. На карантине остаются 3 987 петербуржцев.

За сутки оперштаб отчитался о 3 363 заболевших за сутки. 1 640 петербуржцев за последний день выздоровели, 89 умерли.