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Новости 16:51

Беглов пообещал помочь в оплате работ по благоустройству мемориала погибшим при теракте над Синаем

фото ЗакС политика Беглов пообещал помочь в оплате работ по благоустройству мемориала погибшим при теракте над Синаем

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Смольный поможет оплатить работы по благоустройству мемориала погибшим при теракте в самолете над Синаем.

"Мы изыщем возможность поддержать проект. К сожалению, представители фонда обратились с просьбой уже после того, как бюджет Петербурга на 2021 год был спланирован. В ближайшее время будут найдены внебюджетные средства", - сказал Беглов.

Мемориал "Сложенные крылья" появился на Серафимовском кладбище к шестой годовщине трагедии. Глава фонда "Рейс 9268" Ирина Захарова отправляла заявку в Смольный, но получила ответ, что финансирование "носит нецелевой характер и не может быть произведено за счет средств бюджета города".

Самолет "Когалымавиа" в 2015 году потерпел крушение на полуостровом Синай в 2015 года, возращаясь в Петербург из Египта. На борту находились 224 человека, все они погибли. Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ*.

*Признана террористической организацией и запрещена в России.


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