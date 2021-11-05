Голикова: Сроки окончания пандемии коронавируса для России зависят от вакцинации

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в России зависят от наращивания темпов вакцинации и пресечения фальсификации документов о ней.

"Для того чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России", — привел слова Голиковой оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Заболеваемость коронавирусом в последние недели ставит рекорды по суточному приросту пациентов и по смертности. Ежедневно штаб отчитывается о более чем 40 тысячах новых случаев заражения и более тысячи смертей от инфекции.