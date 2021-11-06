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Новости 11:21

Чукотский юноша стал фигурантом уголовного дела из-за ложного сообщения о стрельбе в школе

фото ЗакС политика Чукотский юноша стал фигурантом уголовного дела из-за ложного сообщения о стрельбе в школе

Проживающий в чукотском селе Тавайваам несовершеннолетний юноша стал фигурантом уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, информирует РИА "Новости", ссылаясь на сообщение, полученное от УФСБ РФ по региону.

О том, что бывший учащийся общеобразовательной школы в Анадыре рассылает в WhatsApp угрозы совершения колумбайна, уведомили руководство образовательного учреждения сами ученики.

Силовики уже задержали молодого человека 2004 года рождения: он признался, что публиковал грозящие сообщения из хулиганства. Во время обыска у него дома нашли пневматическое оружие.

Отметим, что в последние месяцы россияне все чаще слышат об угрозах школьных шутингов. Явление стало более распространенным после трагических событий в Казани и Перми, где вооруженные одиночки расправились с десятками людей, находившихся в учебном заведении. Кроме того, в октябре после сообщения об угрозе нападения усилили охрану Павловской гимназии № 209 в Петербурге.


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