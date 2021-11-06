ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:54

В России новый антирекорд: плюс 41 335 заражённых COVID-19 за сутки

фото ЗакС политика В России новый антирекорд: плюс 41 335 заражённых COVID-19 за сутки

За минувшие 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 41 335 россиян — это новый антирекорд с начала пандемии, информирует оперативный штаб. Общее количество инфицированных достигло отметки 8 755 930.

В Петербурге COVID-19 за сутки подхватили 3138 местных жителей, вылечились 3300, скончались 86 пациентов.

На первом месте по уровню распространения инфекции по-прежнему Москва: прирост — 6880 заражённых. Второе место у Северной столицы, следом идут Самарская и Нижегородская области.

За сутки болезнь унесла жизни 1188 россиян. Излечился при этом ещё 29 201 человек.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама