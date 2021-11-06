ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:09

В Петербурге постепенно снижается количество суточных COVID-госпитализаций

фото ЗакС политика В Петербурге постепенно снижается количество суточных COVID-госпитализаций

На протяжении последних нескольких дней в Петербурге наблюдается снижение уровня суточных госпитализаций с коронавирусом и пневмониями: за минувшие 24 часа в больницы попали 439 человек, следует из ежедневной эпидемиологической справки Смольного.

Напомним, ещё 3 ноября в медицинские учреждения города с COVID-19 и пневмониями поступило 507 пациентов, 4-го числа сообщалось о 472 госпитализациях, а 5-го — о 454.

По состоянию на 6 ноября в ковидных городских больницах лежат 7806 петербуржцев, для заражённых развёрнуто 9488 коек, из которых свободными остаются 34,14%. В реанимациях находятся 730 пациентов, 380 — подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки первый компонент прививки получили 7 512 жителей Северной столицы, второй — 5 658. Полный цикл вакцинации завершил 1 932 761 горожанин. На балансе Петербурга находится 728 694 дозы вакцин.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама