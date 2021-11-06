В Петербурге постепенно снижается количество суточных COVID-госпитализаций

На протяжении последних нескольких дней в Петербурге наблюдается снижение уровня суточных госпитализаций с коронавирусом и пневмониями: за минувшие 24 часа в больницы попали 439 человек, следует из ежедневной эпидемиологической справки Смольного.

Напомним, ещё 3 ноября в медицинские учреждения города с COVID-19 и пневмониями поступило 507 пациентов, 4-го числа сообщалось о 472 госпитализациях, а 5-го — о 454.

По состоянию на 6 ноября в ковидных городских больницах лежат 7806 петербуржцев, для заражённых развёрнуто 9488 коек, из которых свободными остаются 34,14%. В реанимациях находятся 730 пациентов, 380 — подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки первый компонент прививки получили 7 512 жителей Северной столицы, второй — 5 658. Полный цикл вакцинации завершил 1 932 761 горожанин. На балансе Петербурга находится 728 694 дозы вакцин.