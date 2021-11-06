В двух петербургских вузах можно будет на безвозмездной основе получить второе высшее образование

С приходом нового учебного года все желающие смогут на безвозмездной основе получить второе или последующее высшее образование в области искусств в 10 российских вузах: в список попали два петербургских университета. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

В Северной столице в утверждённый кабмином перечень вошли Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения и Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова.

Бюджетные места будут открыты на таких специальностях, как режиссура театра, кино и телевидения, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств, литературное творчество и композиция.

Абитуриенты смогут поступить в вузы на конкурсной основе. ЕГЭ при этом сдавать необходимости не будет, желающим надо будет пройти через творческие и профессиональные испытания, а также собеседование.

Ранее, добавим, в России второе высшее образование можно было получить только на платной основе.