В Москве на Пушкинской площади задержали активистов, вышедших поддержать политзэков

Столичные правоохранители отправили в автозак не менее восьми активистов, вышедших в одиночные пикеты: задержанные вышли поддержать политических заключённых, а также выразить своё недовольство дистанционным голосованием и его результатами, делится "ОВД-Инфо"*.

По информации издания, к одной женщине полиция при задержании применила грубую силу.

Активистов доставили в ОВД по Тверскому и Мещанскому районам. На место отправились адвокаты "ОВД-Инфо"*.

Дежурящий на Пушкинской площади корреспондент "Дождя"** сообщает также, что территория рядом с ней частично огорожена, рядом дежурят полицейские.

*Минюст внес проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

**"Дождь" внесён Минюстом в перечень СМИ-иноагентов