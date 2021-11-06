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Новости 16:14

В Москве на Пушкинской площади задержали активистов, вышедших поддержать политзэков

фото ЗакС политика В Москве на Пушкинской площади задержали активистов, вышедших поддержать политзэков

Столичные правоохранители отправили в автозак не менее восьми активистов, вышедших в одиночные пикеты: задержанные вышли поддержать политических заключённых, а также выразить своё недовольство дистанционным голосованием и его результатами, делится "ОВД-Инфо"*.

По информации издания, к одной женщине полиция при задержании применила грубую силу.

Активистов доставили в ОВД по Тверскому и Мещанскому районам. На место отправились адвокаты "ОВД-Инфо"*.

Дежурящий на Пушкинской площади корреспондент "Дождя"** сообщает также, что территория рядом с ней частично огорожена, рядом дежурят полицейские.

*Минюст внес проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

**"Дождь" внесён Минюстом в перечень СМИ-иноагентов


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