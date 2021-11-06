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Последний день локдауна в Петербурге выдастся дождливым

фото ЗакС политика Последний день локдауна в Петербурге выдастся дождливым

Воскресенье, 7 ноября, не порадует жителей Петербурга и Ленобласти благоприятной погодой: последний день локдауна будет дождливым, а местами в городе пройдёт мокрый снег, предупреждают в региональном управлении МЧС.

В то же время в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" утверждают, что день выдастся облачным с прояснениями.

Дождь должен накрыть Северную столицу и ночью, и днём. Осадки будут сопровождаться порывистым ветром до 13 м/с.

Столбик термометра задержится на отметке +6 градусов. Атмосферное давление ночью незначительно повысится, но днём пойдёт на спад.

В Ленобласти в ночь на 8 ноября ожидается гололедица. На большей части территории региона пройдут дожди с мокрым снегом, сопровождающиеся порывами ветра.


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