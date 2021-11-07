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Новости 10:24

В Псковской области отказались продлевать режим нерабочих дней

фото ЗакС политика В Псковской области отказались продлевать режим нерабочих дней

Руководство Псковской области вслед за чиновниками из соседних регионов решило завершить период нерабочих дней 7 ноября и не продлевать его. Это дал понять через аккаунт в Instagram губернатор Михаил Ведерников, по мнению которого временное ужесточение ограничений принесло свои плоды.

"На паузу была поставлена деятельность образовательных учреждений, школ и детских садов, а также работа культурных и досуговых учреждений. Многие организации и предприятия ушли на выходные или удаленку. Эти вынужденные меры дали свои результаты", - говорится в посте главы региона.

В области вход в большинство публичных мест производится с предъявлением QR-кода, подтверждающего иммунизацию от коронавируса, людям старше 60 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Ведерников пообещал, что к Новому году, то есть, меньше чем за два месяца жителей Псковской области избавят от значительного числа оставшихся ограничений, связанных с коронавирусом. Пока же, по его оценке, "эпидобстановка остается крайне нестабильной".


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