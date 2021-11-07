Подмосковье обогнало Петербург по числу новых случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 39 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 2 170 случаев инфицирования меньше, чем накануне.

За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1179 человек. Это новый абсолютный антирекорд. Сумели поправиться 26 806 пациентов.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Москве 4975 новых больных, в Петербурге – 2551 (на 587 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 3297. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 1357 человек с коронавирусом и скончались 83 (накануне – 86).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.