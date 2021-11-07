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Новости 11:30

Силовики на площади Ленина опасаются, что памятник вождю повредят с тыла

фото ЗакС политика Силовики на площади Ленина опасаются, что памятник вождю повредят с тыла

Петербургские силовики утром 7 ноября в усиленном составе патрулируют площадь Ленина в 104-ю годовщину Октябрьской революции. Напротив Финляндского вокзала припаркованы автомобили Росгвардии, полиции и микроавтобус с бойцами ОМОН. 

На площади сотрудники полиции потребовали у корреспондента ЗАКС.Ру предьявить документы для установления личности. Узнав, что перед ними журналист, полицейские попросили пройти с ними к ответственному из Главного управления МВД. 

"Ответственный" ещё раз проверил документы. На вопрос о том, чем вызвана такая повышенная бдительность, полицейский объяснил, что они следят за сохранностью памятника вождю. 

- Вдруг дедушке Ленину опять жопу оторвут. Смотрим, чтобы не было такого, - пояснил полицейский.

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В России 7 ноября отмечается День Великой Октябрьской революции 1917 года. Сторонники КПРФ в этот день обычно проводят митинги и праздничные шествия.

Константин Леньков


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