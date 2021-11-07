"Всех с праздником, но это не ритуальный праздник": На Красной площади Удальцов рассуждает о будущем президенте

Левые силы в центре Москвы собрались на традиционную акцию, посвященную очередной годовщине большевистской революции. Трансляцию ведет, среди прочего, YouTube-канал "Левого фронта". Активисты с красными флагами сконцентрировались на Красной площади возле мавзолея Ленина, признаваясь на камеру в любви к наследию "вождя пролетариата" и к марксистскому учению. Поодаль, в связи с административным надзором, не позволяющим ему выступать перед массами, взял слово координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

"Мы сегодня будем формировать команду потенциальных лидеров, потенциальных кандидатов в президенты, мы раньше времени не должны называть чью-то одну фамилию, чтобы этого человека сразу не уничтожили как Рашкина с этим лосем, как Грудинина уничтожают уже три года. Мы должны десять человек иметь потенциальных кандидатов в президенты из всех, кто имеет популярность в народе, а потом ближе к делу провести праймериз", - произнес Удальцов.

Политик, отвечая на уточняющий вопрос корреспондента, заявил, что задержание и уголовное дело в отношении думского депутата Валерия Рашкина - "явная провокация" и что единомышленники коммунистов не должны "топтать его, как власти". По мнению Удальцова, 7 ноября - не ритуальный праздник, а праздник, напоминающий об активной борьбе за власть.