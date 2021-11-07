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Новости 12:22

У "Авроры" депутаты от КПРФ встретились с народом

фото ЗакС политика У "Авроры" депутаты от КПРФ встретились с народом

Встреча депутатов-коммунистов  с избирателями, приуроченная к 104-й годовщине Октябрьской революции, началась у крейсера "Аврора" в полдень 7 ноября. 

Представители КПРФ хотели встретиться в сквере напротив. Но его перегородили забором полицейские. Тогда собравшиеся пошли сразу к крейсеру. Мероприятие открыл руководитель петербургского отделения компартии Роман Кононенко. 

- Социализм в нашей стране временно отступил. И тем не менее социализм во всем мире показал свою жизнеспособность. Посмотрите на Вьетнам, посмотрите на Кубу, посмотрите на Китай, - заявил Кононенко. 

Во встрече также участвуют его коллеги по ЗакСу Вячеслав Бороденчик, Алексей Зинчук, Дмитрий Дмитриев, депутат Госдумы Сергей Пантелеев, депутат парламента Ленинградской области Виктор Царихин. 

На мероприятие пришли около 200 человек. Большинство держат в руках красные шары и гвоздики. За ними следят полицейские и росгвардейцы. Они несколько раз просили собравшихся разойтись, уверяя, что мероприятие не согласовано.

Сергей Еремеев


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Упоминаемые персоны
Бороденчик Вячеслав Иванович 
Дмитриев Дмитрий Владимирович
Зинчук Алексей Валерьевич 
Пантелеев Сергей Михайлович 

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