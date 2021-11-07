Бастрыкин велел подчиненным разобраться с недостроями в Агалатово

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отдал распоряжение подчиненным изучить ситуацию с недостроенными жилыми домами в Агалатово, на которую жалуются дольщики. Речь идет о возводимом жилом комплексе "Барская усадьба" и предполагаемом нарушении прав покупателей жилья. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате силового ведомства.

Отметим, что недострои и обманутые дольщики являются системной проблемой Ленинградской области. Правительство региона декларирует свою борьбу с ней: например, в октябре чиновники объявили, что на завершение строительства проблемных объектов уйдет по меньшей мере 11,5 млрд рублей. С начала нынешнего года были введены в эксплуатацию девять жилых комплексов-долгостроев.