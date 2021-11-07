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Новости 14:43

У активиста из Петродворцового района сожгли машину

фото ЗакС политика У активиста из Петродворцового района сожгли машину

Гражданский активист Глеб Лукьянов, занимающийся проблемами Стрельны, сообщил о том, что неизвестные злоумышленники подожгли его машину, которая полностью сгорела. Инцидент имел место глубокой ночью 6 ноября, передает Activatica.

"Мы с семьей очень испугались, чтобы она не взорвалась и пожар не перекинулся на соседние дома", - рассказал владелец автомобиля.

Лукьянов объясняет атаку на его собственность желанием отомстить ему за активную гражданскую позицию. В частности, он борется с местной частной клиникой, привлекая к ее деятельности внимание силовиков. Активист оспаривает факт появления учреждения в зоне жилой застройки и массовую вырубку деревьев на местности.

фото: activatica.org


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