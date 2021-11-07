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Новости 16:30

В Перми задержали "лимоновцев", вышедших на акцию с критикой ФСИН

фото ЗакС политика В Перми задержали "лимоновцев", вышедших на акцию с критикой ФСИН

Полицейские прервали акцию, которую устроили у дверей управления ФСИН по Пермскому краю представители незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова". Двое активистов встали у здания, растянув черное полотнище с белой надписью: "ФСИН - это ад!", вскоре после чего их задержали. 

Лимоновцы пожаловались на то, что к одному из задержанных, Михаилу Ефремову, применили насилие в полицейском участке. Задержали также снимавшего акцию корреспондента издания Sota Глеба Якутова, который некоторое время не выходил на связь, после чего был отпущен.

Своим пикетом другороссы хотели привлечь внимание общественности к теме пыток в колониях, о которых россияне узнали много нового после обнародования видеоархива, имеющегося в распоряжении проекта Gulagu.net. 


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