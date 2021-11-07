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Новости 17:39

Задержанным в Петербурге другороссам вменили распитие алкоголя

фото ЗакС политика Задержанным в Петербурге другороссам вменили распитие алкоголя

На членов незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова", попавших 7 ноября в отдел полиции № 19, решили составить протоколы о распитии алкоголя в общественном месте (статья 20.20 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру адвокат "ОВД-Инфо"* Алексей Калугин. 

На освидетельствование отправили Андрея Милюка. По словам Калугина, экспертиза подтвердила, что он был трезв. Олег Петров и Дмитрий Каляев от проверки отказались, добавил адвокат. По его словам, еще один задержанный, Андрей Дмитриев, был готов пройти освидетельствование, но его внезапно увезли в 3-й отдел полиции. Ранее туда доставили лидера партии "РОТ-Фронт" Виктора Тюлькина. Калугин предположил, что на Дмитриева хотят составить протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия. По его информации, Тюлькину вменяют нарушение порядка проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП). 

"Другая Россия", "РОТ-Фронт" и несколько дружественных организаций 7 ноября провели несанкционированную акцию на площади Ленина. Она была приурочена к 104-й годовщине Октябрьской социалистической революции. Активисты возложили цветы к памятнику, после чего произнесли несколько слов и сделали совместную фотографию. 

Вскоре полицейские задержали Тюлькина. Сотрудники ДПС остановили автомобиль коммуниста, когда он ехал домой, и потребовали вернуться на площадь Ленина. Оттуда его направили в 3-й отдел полиции. Через некоторое время в парке Лесотехнической академии задержали четверых другороссов. Их доставили в отдел полиции № 19. 

За распитие в общественных местах грозит штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей. 

 

*Минюст внес проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов.


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