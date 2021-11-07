Трезвому другороссу назначили штраф за распитие алкоголя

Члену незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Андрею Милюку назначили административный штраф в размере 1000 рублей за распитие алкоголя в общественном месте. По результатам анализов алкоголя в крови другоросса не оказалось, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Алексей Калугин.

В акте медицинского освидетельствования (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) указано, что состояние опьянения не установлено. Несмотря на это, силовики из 19-го отдела полиции все равно вынесли постановление о штрафе в одну тысячу рублей по статье о распитии алкоголя в неположенным месте (ст. 20.20 КоАП). Адвокат сообщил, что он намерен обжаловать штраф.

Милюка вместе с тремя другими членами "Другой России Э. В. Лимонова" задержали днём 7 ноября в парке Лесотехнической академии. В отдел полиции доставили Андрея Дмитриева, Олега Петрова и Дмитрия Каляева, которым также вменили распитие алкоголя. Последние двое от освидетельствования отказались. Дмитриева перевезли в 3-й отдел полиции. Адвокат Калугин рассказал, что его не пускают к задержанному.

Ранее задержанные приняли участие в акции на площади Ленина, приуроченной к 104-й годовщине Октябрьской революции. На мероприятии также присутствовали представители незарегистрированных партий РКРП, ОКП и "РОТ-Фронт". На лидера последней, Виктора Тюлькина, составили протокол о нарушении правил проведения массового мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Всего на площади собрались около 50 человек. О том, как в Петербурге прошла годовщина Октябрьской революции - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков