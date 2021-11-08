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Для подростка из Москвы, забросавшего машину ФСБ снежками на "пронавальнинском" митинге, запросили реальный срок

фото ЗакС политика Для подростка из Москвы, забросавшего машину ФСБ снежками на "пронавальнинском" митинге, запросили реальный срок

Прокуратура требует реального срока заключения для несовершеннолетнего юноши из Москвы, который закидал машину ФСБ снежками на январском митинге в поддержку Алексея Навального, уведомляет "ОВД-Инфо"*.

За данное правонарушение государственный обвинитель хочет отправить 17-летнего подростка на семь лет в колонию.

Отметим, что в сентябре молодого человека уже осудили условно в рамках дела о нападении на силовиков (ст. 318 УК РФ), а также о повреждении имущества (ст. 167 УК РФ). На январской "пронавальнинской" акции он ударил двух сотрудников Росгвардии ногой, впоследствии они приняли его извинения.

По делу о закиданной снежками машине с номерами АМР проходит также другой москвич, Константин Лакеев. Позднее было установлено, что авто принадлежит ФСБ.

*Минюст внес проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов


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