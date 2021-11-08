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Новости 9:55

В РФ сократили срок действия COVID-сертификата с QR-кодом с года до 6 месяцев

фото ЗакС политика В РФ сократили срок действия COVID-сертификата с QR-кодом с года до 6 месяцев

В понедельник, 8 ноября, многие россияне, привившиеся от коронавируса более чем полгода назад, столкнулись с тем, что их COVID-сертификаты с QR-кодами, доступные на "Госуслугах", были аннулированы, пишут "Бумага" и другие СМИ.

У всех срок действия QR-кодов сократился с года до 6 месяцев.

Отметим, что 8 ноября Министерство здравоохранения РФ разместило указ о введении обновлённой формы сертификата о прохождении вакцинации: в документе прописана его форма, отличная от предыдущей, порядок его введения, а также указания для региональных властей для переоформления. Срок выполнения поручения - до 1 марта 2022 года. 

К слову, в приказе Минздрава не идёт речи о сокращении срока действия QR-кодов.

В разговоре с "Новой газетой" в региональном подразделении ведомства по Свердловской области сообщили, что по обозначенному вопросу следует обращаться к сервису "Госуслуги", так как "не мы изменили эти сроки".

Обновлено в 09:56.

Обнуление QR-кодов вызвано сбоем программы, оповестили в оперативном штабе. На портале "Госуслуги" в течение дня обязуются восстановить прежние сроки действия сертификата.

Дополнено в 10:05.

Сроки сертификатов восстановлены, пишет SOTA.

Напомним также, в Петербурге, как и в большинстве остальных субъектов РФ, завершился локдаун. Отныне рестораны и кафе открыты до 23:00. QR-коды необходимы для посещения театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров и домов отдыха.


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