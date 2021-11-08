На главу ярославского клуба "Десантник" составили протокол из-за анти-ЛГБТ перформанса

Руководитель ярославского военно-патриотического клуба "Десантник" Андрей Палачев, воспитанники которого в августе провели перформанс под названием "Смерть ********* [гомосексуалам]", получил на руки протокол о нарушении требований распространения среди детей информации, причиняющей вред их развитию (ч. 1 ст. 6.17 КоАП), информирует "Дождь"*, ссылаясь на сообщение прокуратуры региона.

Дело Палачева поступило в суд. По инкриминируемой статье мужчине грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей для граждан и до 10 тысяч — для должностных лиц.

О патриотическом анти-ЛГБТ-шоу в августе написал локальный портал 76.RU. В ходе выступления патриотически настроенные молодые люди взяли на руки своего товарища, положили на его оголённый торс бетонный блок, на котором было написано "Смерть *********", и разбили его кувалдой.

По словам Палачева, идея "украсить" блок обозначенной надписью принадлежит его воспитанникам.

"Они просто "дырявых" не любят, я таких тоже не люблю. Семья должна быть традиционной: мальчик и девочка, а не вот эта вся *********", — высказался по случаю Палачев.

76.RU впоследствии обнаружил, что глава ярославского клуба "Десантник" был ранее дважды осуждён за преступления против жизни и здоровья — за нанесение побоев (ст. 116 УК РФ) и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ).

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