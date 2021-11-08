У яхт-клуба на Петровской косе сменился руководитель

Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб профсоюзов возглавила российский представитель и инспектор по маринам International Marine Certification Institute Анна Шумейко.

"Будем работать, наводить порядок. Необходимо решить целый комплекс управленческих задач. Потенциал для дальнейшего развития яхтенного спорта на Петровской косе очень высок, у этого места особая история и энергетика - уже более 160 лет Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб неразрывно связан с городом и людьми, которые на его базе развивали спортивное судостроение и парусный спорт", - передает слова Шумейко пресс-служба яхт-клуба.

В октябре владельцем яхт-клуба стала инвестиционная компания "Аврора". Она выкупила у профсоюзов принадлежавшие им здания.

Шумейко - кандидат экономических наук. Она с отличием окончила факультет менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета экономики. Имеет 20-летний опыт проектирования, строительства и управления яхтенной инфраструктурой в России.