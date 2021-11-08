Глава Минприроды Козлов подхватил коронавирус

Руководитель Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов вынужден пропустить предстоящий саммит по климату в Глазго ввиду болезни: глава ведомства заразился коронавирусом, делится РИА "Новости".

"У Александра Александровича положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет. Министр находится дома, работает в дистанционном формате. В запланированных очных мероприятиях будут принимать участие заместители министра. В частности, в климатическом саммите в Глазго примет участие Сергей Аноприенко", — уведомила общественность официальный представитель Минприроды Марина Евсеева.

Глава российского министерства должен был посетить Глазго на COP26 в ходе второй недели переговоров.