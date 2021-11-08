"Гнилые духи вошли в мозг левака": Популяризатора науки вызвали в полицию из-за заявления Милонова

Популяризатора науки, главного редактора портала "Антропогенез.ру" Александра Соколова вызвали в полицию, где ему пришлось писать объяснительную из-за поступившего от депутата Госдумы Виталия Милонова заявления, сообщает Znak.com.

В разговоре с Соколовым правоохранители заявили, что изначально к думскому парламентарию обратились сторонники движения "Русский Новый Путь", нашедшие к неком телеграм-канале "материалы порнографического содержания с участием несовершеннолетних", а также сведения, направленные "на осуществление развратных действий над несовершеннолетними". Канал, уточним, уже удалён. В нём был размещён материал с сайта "Антропогенез.ру", в котором учёные Александр Марков и Станислав Дробышевский рассказывают о том, почему определённый вид секса может вызывать у человека отвращение. Также в этом канале была опубликована ссылка на сайт Палеонтологического института РАН.

В беседе со Znak.com Милонов признался в собственной забывчивости, заявив, что не помнит, писал ли на Соколова какое-либо заявление.

"Я вижу, что какой-то человек хочет за счёт меня пропиариться, склеить из себя неудачный образ жертвы режима. Мне он совершенно не интересен, я его знать не знаю. Как ещё левакам пропиариться? Они всегда должны быть потерпевшими. Видимо, гнилые духи 7 ноября вошли в мозг левака и пробудили какой-то крик. Данного гражданина, который называет себя учёным, [в заявлении] никто не упоминал. Мне прислали обращение, я его перенаправил. Чего вы хотите от меня? Получается, что, если тронешь этот левацкий скам, атеистическую кучку, сразу начинает вонять. Кто их репрессиям подверг, в какой кровавый ГУЛАГ их заковали, в какой подвал на Лубянке их пригласили? Что он ерунду несет? Как девка себя ведет!" — негодует Виталий Милонов.

Соколов в свою очередь отметил, что не сильно бы удивился, если бы делу по заявлению депутата дали дальнейший ход.

"[В объяснительной] я написал, что это всё глупости и у нас уважаемый просветительный проект, мы получили премию Министерства образования и науки и так далее. Что никакой такой фигни не распространяли, а те, кто дал комментарии, — известные ученые", — заключил Соколов.