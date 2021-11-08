Фигурант "дворцового дела" Пунегов вышел из колонии

Участник петербургской протестной акции 21 апреля Иван Пунегов, осужденный на год колонии-поселения, 8 ноября вышел на свободу, сообщил ЗАКС.Ру адвокат "ОВД-Инфо"* Сергей Подольский.

После освобождения бывший фигурант "дворцового дела" планирует продолжить работать дальнобойщиком, рассказал защитник.

Напомним, в августе 2021 года Ленинский районный суд признал Пунегова виновным в применении насилия к представителю власти (ч.1 ст. 318 УК) во время митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Суд приговорил его к реальному сроку, несмотря на мать-инвалида третьей группы, которая находилась у него на иждивении. С учетом проведенного времени под арестом в СИЗО, в колонии он пробыл около недели.

Следствие утверждало, что он схватил шею силовика двумя руками и сдавил. Это квалифицировали как насилие, не опасное для жизни представителя власти. Защита заявила, что он таким образом пытался защитить другую участницу протестной акции от задержания.

*Минюст внес проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов.