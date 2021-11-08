Рассказавший об издевательствах над Навальным в колонии экс-заключённый сообщил о слежке за собой

Бывший заключенный Нариман Османов, который отбывал срок в исправительной колонии № 2 Покрова в одном отряде с Алексеем Навальным, заявил, что заметил за собой слежку: ранее в эфире "Дождя"* он рассказал об издевательствах над политиком.

Сразу после освобождения Османов уехал в Грузию, так как опасался своего дальнейшего преследования.

"У меня сидят же на хвосте. Я уже знаю: это из Москвы. Мне дали знать, я не могу всё это комментировать. Я вам могу сказать одно, в Киеве у меня есть много о чём поговорить. Это совсем уже другая тема. С украинскими властями. Не касается Навального", – высказался Османов в беседе с "Настоящим временем"**.

Не так давно на "Дожде"* вышел материал, в котором бывшие сидельцы покровской колонии делились историями об издевательствах над Навальным, которые, по их словам, санкционированы руководством спецучреждения. Так, Османов сообщал, что к оппозиционеру в отряд специально подселили "бесхребетных людей", которые беспрекословно выполняют все указания администрации колонии. Всем запретили общаться с политиком. "Ему сделали полную изоляцию. И мы, естественно, страдали вместе с ним", - вспоминал Османов.

*"Дождь" внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

**"Настоящее время" внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов