Правозащитника Льва Пономарёва первым в РФ оштрафовали как физлицо-иноагента

Хорошевский райсуд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей правозащитника Льва Пономарёва* за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях.

"Спасибо родной партии и правительству! Будем оспаривать. Своё поведение в соцсетях я давно уже изменил. Я не готов платить штрафы, а потом получить ещё и уголовку. Я просто перестал быть в Facebook. Я там есть, только когда там публикуется моя статья. Но когда хочется что-то перепостить, обратить внимание на проблему, я этого уже не делаю. Не буду же я каждый раз, когда хочу перепостить, писать эту длинную фразу (лица, включённые в реестр СМИ-иноагентов, обязаны каждую свою публикацию сопровождать текстом о том, что сообщение создано иноагентом. — Прим. ред.). Ну это же унизительно. Да и некогда мне. И в этом смысле меня уже нет на Facebook", — цитирует Пономарёва* "Фонтанка".

В то же время правозащитник не исключает, что в современных политических реалиях он вполне может попасть под уголовную ответственность в случае появления новых штрафов по закону об иноагентах.

"Удивлюсь ли я, если всё равно дойдёт до уголовки? Нет. Я в этой стране ничему уже не удивляюсь. Могут посадить, я понимаю. Есть такая угроза при моём активном образе жизни для старичка", — заключил Пономарёв*.

Известный правозащитник стал первым физлицом-иноагентом, который получил штраф за нарушение обозначенного закона.

Напомним, что в конце 2020 года Пономарёв* стал также первым физлицом-иноагентом в соответствующем реестре Минюста.

*Лев Пономарёв включён в перечень Минюста РФ о СМИ-иноагентах