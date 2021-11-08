Телеканал "Дождь"* обжалует в суде получение статуса иноагента

Представители телеканала "Дождь"*, считающие необоснованным включение своего медиа в реестр СМИ-иноагентов, подали иск к Минюсту в Замоскворецкий суд столицы. Истцы, добивающиеся исключения канала из перечня, утверждают, что новый правовой статус дискриминирует их и затрудняет работу в России. Более того, в заявлении говорится, что решение министерства "нарушает право Дождя* распространять информацию без вмешательства со стороны публичных властей, а также Европейскую конвенцию о свободе распространения информации". Из-за технических неполадок в работе суда заявители направили иск по обыкновенной почте.

Напомним, что резонансное решение Минюста было официально продиктовано тем, что телеканал получил более 130 тысяч евро от ЕС. Руководство канала между тем регулярно обращает внимание, что перед Роскомнадзором об иностранном финансировании раз за разом отчитываются многие СМИ, в том числе официальные, но в случае с последними чиновники почему-то не прибегают к санкциям. С середины лета реестр СМИ-иноагентов вырос многократно, в нем сегодня 88 позиций.

*Минюст 20 августа 2021 года внес канал в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента