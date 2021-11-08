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Новости 15:55

В Кремле не хотят разбираться с информацией о моральном давлении на Навального в колонии

фото ЗакС политика В Кремле не хотят разбираться с информацией о моральном давлении на Навального в колонии

Нашумевший репортаж "Дождя"*, посвященный повседневным трудностям оппозиционера Алексея Навального в покровской ИК-2 и давлению на него со стороны других заключенных, не заинтересовал президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова и российское руководство в целом.

"Нет, не считаем нужным [проверить]. Это, скорее, тема, которая касается органов ФСИН. К Кремлю вряд ли эта тема имеет какое-то отношение", - ответил он на вопрос от "Эха Москвы".

Напомним, что в фильме Константина Гольденцвайга о своем пребывании в колонии Навального рассказывают несколько зэков. Из их слов следует, что оппозиционеру не дают спокойно ходить в туалет, что с ним никто специально не разговаривает и что ему создают репутацию гомосексуалиста. Кроме того, согласно материалу "Дождя"*, на соседние койки укладывались зэки с малоприятными странностями: один из них изображал из себя больного открытой формой туберкулеза, а другой из раза в раз не давал спать политику, шумно самоудовлетворяясь и нарушая сон Навального иными способами.

Бывший заключенный Нариман Османов, которого специально подселили в отряд к Навальному перед его прибытием, после выхода репортажа стал замечать слежку за собой.

*Минюст 20 августа 2021 года внес канал в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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