Из-за неудаления запрещенного в РФ контента Google и Telegram достались новые многомиллионные штрафы

Отказ своевременно удалять запрещенный в России контент обернулся для IT-компаний Google и Telegram очередными штрафами, на этот раз в 2 и 4 млн рублей соответственно, передает "Интерфакс". Решения в отношении обоих сервисов вынесли по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Примечательно, что новые штрафы в отношении Google посыпались вскоре после того, как официальный представитель компании отчитался о полной уплате всех задолженностей перед РФ. Между тем, как сообщили в Таганском суде, Google до конца месяца ожидает юридическое рассмотрение еще как минимум двух аналогичных протоколов.

Ранее Роскомнадзор грозился взыскать с наиболее злостных "отказников" удалять запрещенный контент оборотный штраф. Чаще всего в 2021 году от таких компаний, как Google, Telegram, Facebook, TikTok, Twitter требуют удалить информацию, связанную с несанкционированными акциями протеста в России, самые яркие и массовые из которых пришлись на январь. В совокупности зарубежные IT-гиганты получили в России однотипных штрафов с начала года на 180 млн рублей.