ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:14

Из-за неудаления запрещенного в РФ контента Google и Telegram достались новые многомиллионные штрафы

фото ЗакС политика Из-за неудаления запрещенного в РФ контента Google и Telegram достались новые многомиллионные штрафы

Отказ своевременно удалять запрещенный в России контент обернулся для IT-компаний Google и Telegram очередными штрафами, на этот раз в 2 и 4 млн рублей соответственно, передает "Интерфакс". Решения в отношении обоих сервисов вынесли по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Примечательно, что новые штрафы в отношении Google посыпались вскоре после того, как официальный представитель компании отчитался о полной уплате всех задолженностей перед РФ. Между тем, как сообщили в Таганском суде, Google до конца месяца ожидает юридическое рассмотрение еще как минимум двух аналогичных протоколов. 

Ранее Роскомнадзор грозился взыскать с наиболее злостных "отказников" удалять запрещенный контент оборотный штраф. Чаще всего в 2021 году от таких компаний, как Google, Telegram, Facebook, TikTok, Twitter требуют удалить информацию, связанную с несанкционированными акциями протеста в России, самые яркие и массовые из которых пришлись на январь. В совокупности зарубежные IT-гиганты получили в России однотипных штрафов с начала года на 180 млн рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама