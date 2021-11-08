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Новости 16:38

Горсуд признал недействующим положение петербургского закона, касающееся выгула собак

фото ЗакС политика Горсуд признал недействующим положение петербургского закона, касающееся выгула собак

Петербуржец Сергей Кожухов смог через Горсуд добиться отмены одного из положений городского закона об административных правонарушениях. В своем заявлении он настаивал на том, что правила выгула собак не соответствуют федеральному законодательству (498-ФЗ), скорректированному еще три года назад.

В петербургской редакции правил до последнего времени допускались прогулки с собакой без намордника и поводка только при условии, что их высота в холке не превышает сорока сантиметров. Однако в федеральном законе эта деталь никак отдельно не оговаривается, передает объединенная пресс-служба судов. Более того, в РФ составлен перечень потенциально опасных собак и отдельно определен порядок их выгула, однако ни один из этих документов не берет в расчет такой критерий, как высота холки.

Таким образом, "региональные требования законодательства не соответствуют требованиям формальной определенности, ясности правовой нормы и ее согласованности с системой действующего правового регулирования". Положение о высоте холки Горсуд признал недействующим.


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